Olieprijzen flink omhoog door geopolitieke zorgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn maandag flink gestegen na de verrassingsaanval van Hamas op Israël afgelopen weekend. Bij een settlement van 86,38 dollar werd een vat West Texas Intermediate meer dan 4 procent duurder. Ook Brent werd ruim 4 procent duurder. WTI-olie werd vorige week nog zo'n 9 procent goedkoper. De hogere obligatierentes wakkerden de zorgen aan over de vooruitzichten voor de economie en daarmee ook de vooruitzichten voor de vraag naar olie. De spanningen in het Midden-Oosten zette de olieprijzen maandag flink hoger en analisten van Ritterbusch zien ruimte voor een verdere stijging, "gezien de grote onzekerheden met betrekking tot de oorlog" tussen Israël en Hamas. Ritterbusch verhoogde de verwachting voor WTI op de korte termijn van 87 naar 92 dollar. "De mogelijkheid dat Iran betrokken is bij de Hamas-aanvallen vergroot de kans op strengere sancties tegen Iran," volgens de analisten, die "de recente sterke olieproductie van Iran, die bijdroeg aan de scherpe prijsdaling van vorige week, zou kunnen beknotten." Volgens Frank Vranken, Chief Investment Officer bij Bank Edmond de Rothschild, is het belangrijk om te weten of Iran een rol speelt in de aanvallen van Hamas. "Als Iran betrokken raakt bij het conflict, dan wordt de Straat van Hormuz bedreigd. Analisten schatten dat bijna 30 procent van de wereldwijde olieconsumptie door die smalle zeecorridor gaat", aldus Vranken. Ritterbusch waarschuwt dat de vijandelijkheden zich voor langere tijd kunnen uitbreiden en zich naar andere regio's kunnen verspreiden. De onrust in het Midden-Oosten komt op het moment dat Israël en Saoedi-Arabië toenadering tot elkaar zoeken. Het Koninkrijk erkent Israël niet, maar daar zou door bemiddeling van de Verenigde Staten verandering in kunnen komen. Als Saoedi-Arabië Israël erkent, krijgt het in ruil daarvoor een defensiepact met Washington. Ook zou Saoedi-Arabië als onderdeel van een deal bereid zijn volgend jaar de olieproductie weer op te voeren. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.