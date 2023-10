Europese beurzen breien positief einde aan wisselvallige week

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag hoger geëindigd, ondanks een veel sterker dan verwacht Amerikaans banenrapport.



De Stoxx Europe 600 index steeg na een volatiele middagsessie uiteindelijk 0,8 procent tot 444,93 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 1,1 procent op 15.229,77 punten. De Franse CAC 40 sloot 0,9 procent in de plus bij een stand van 7.060,15 punten. De Britse FTSE sloot 0,6 procent hoger op 7.494,58 punten.



"Het grote Amerikaanse banenrapport van vandaag heeft geleid tot een wisselvallige sessie", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.



In september kwamen er 336.000 banen bij in de VS en dat was bijna het dubbele van wat was verwacht. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na het rapport even naar 4,83 procent, net onder de eerder deze week bereikte piek van 4,85 procent. De Duitse Bund noteerde op 2,90 procent, nadat eerder deze week nog ruim 3,00 procent werd aangetikt.



De hogere obligatierentes bepaalden afgelopen week de stemming op de mondiale beurzen. In Europa verloren de Stoxx Europe 600 en de Duitse DAX rond een procent op weekbasis.



"Het vooruitzicht van hogere langetermijnrentes eist zeker zijn tol op de aandelenmarkten", aldus Hewson.



De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0587.



De WTI-olieprijs schommelde vrijdag tussen de 81 en 83 dollar. Op weekbasis zijn de olieprijzen zo'n 9 procent gedaald, vanwege de zorgen over de vraag naar olie, te midden van het hoge renteklimaat en de druk die dit op de economie zet.



Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig in de eurozone. In augustus stegen de fabrieksorders in Duitsland met 3,9 procent op maandbasis, na een daling van ruim 11 procent in juli. Economen rekenden op een stijging van 1,5 procent.



Bedrijfsnieuws



Aandelen van voedingsmiddelenproducenten zoals Unilever en Nestlé stonden vrijdag onder druk, met verliezen van circa 2,5 procent, nadat de topman van Walmart US waarschuwde voor de toenemende populariteit van nieuwe afslankmiddelen, zoals Ozempic van Novo Nordisk, waardoor consumenten minder calorierijke producten kopen.



Het aandeel Aviva sloot in Londen ruim 5 procent hoger op overnamefantasie, aangewakkerd door een artikel van de Britse krant The Times. Onder meer Allianz zou belangstelling hebben volgens deze zakenkrant. Het aandeel Allianz werd ruim anderhalf procent meer waard.



In Parijs daalde het aandeel Alstom bijna een procent na de flinke koersval van donderdag. Toen kwam de Franse multinational met een outlookverlaging. Zalando schoot in Frankfurt 6,5 procent omhoog.



In Amsterdam verloor Philips bijna 7 procent. De Amerikaanse toezichthouder FDA blijft ontevreden over de terugroepactie van Philips en eist extra onderzoek. Voor Philips komt het verzoek van de FDA niet als een verrassing, zo liet een woordvoerder van het bedrijf weten aan ABM Financial News. Philips benadrukte dat de FDA geen problemen heeft met de kwaliteit van de testen, maar meer data wil zien alvorens een oordeel te vellen.



Wall Street



De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot hoger en herstelden daarmee van een lagere start.

Bron: ABM Financial News