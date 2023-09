Licht lagere start AEX voorzien door oplopende Amerikaanse rente

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Donderdag sloot de AEX al 0,9 procent lager op 731,72 punten, in reactie op het rentebesluit van de Federal Reserve woensdagavond. De Euro Stoxx 50 index gaf anderhalf procent prijs.

De Fed liet de rente woensdagavond ongemoeid, zoals verwacht, maar beleggers waren niet blij met het vooruitzicht van mogelijk nog één renteverhoging dit jaar. Uit de begeleidende dot plot kwam ook naar voren dat de Fed verwacht dat de rente in de komende jaren minder snel verlaagd zal worden dan eerder gedacht.

"Beleggers werden direct terughoudend na het 'hoger voor langer' rentesignaal van de Fed", zag analist George Goncalves van MUFG.

De gestegen renteverwachting in de VS, die direct tot uiting kwam in oplopende rendementen op Amerikaanse staatsobligaties, leidde tot een flink negatief sentiment voor met name rentegevoelige techaandelen. De Nasdaq index daalde woensdag al met 1,5 procent en donderdag kwam daar nog eens een daling van 1,8 procent bovenop.

De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index daalde donderdag met 1,1 procent, na een bescheiden verlies van 0,2 procent woensdag.

Vanochtend was de Bank of Japan aan zet met zijn rentebesluit en de centrale bank liet de rente ongemoeid op -0,1 procent. Voorzitter Kazuo Ueda liet in een recent interview nog doorschemeren dat Japan binnenkort een einde zou kunnen maken aan de reeds langdurige negatieve rente.

Vanochtend bleek de Japanse inflatie in augustus op jaarbasis te zijn uitgekomen op 3,2 procent, tegen 3,3 procent een maand eerder. De Bank of Japan mikt op een inflatie van 2 procent.

Het grote renteverschil met Amerika heeft de yen dit jaar flink onder druk gezet. Begin dit jaar was een dollar 130 yen waard, en dit is nu opgelopen naar ongeveer 148. Vanochtend klimt de dollar met 0,3 procent ten opzichte van de yen.

De beurs in Japan verloor vanochtend enkele tienden van een procent, net als Sydney en Seoel, terwijl de Chinese beurzen juist overtuigend de weg omhoog weten te vinden.

De Amerikaanse olie-future sloot donderdag na een volatiele sessie vrijwel onveranderd op 89,63 dollar per vat. De oliemarkten veerden na een aanvankelijke daling weer op, nadat Rusland aankondigde dat het de export van benzine en diesel tijdelijk zal verbieden, wat het toch al krapper wordende aanbod nog verder onder druk zal zetten.

De olieprijzen stegen de afgelopen tijd naar nieuwe jaarrecords en ondanks een periode van consolidatie, verwachten veel analisten dat de prijzen nog altijd kunnen stijgen tot boven de 100 dollar.

In Azië klimt de WTI-future vanochtend met 0,7 procent.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de vrijgave van de samengestelde inkoopmanagersindices in september, die in de loop van de handelsdag in Europa en de VS worden vrijgegeven. De index voor Japan liet een groeivertraging in de dienstensector zien en een sterkere krimp in de industrie.

Bedrijfsnieuws

Morgan Stanley verlaagde het koersdoel voor het aandeel DSM-Firmenich van 122,00 naar 88,00 euro met handhaving van het Gelijkgewogen advies. De bank wees onder meer op de integratierisico's van DSM en Firmenich, een "significante" daling van de winstgevendheid bij Animal Nutrition als gevolg van de lagere vitamineprijzen en lagere volumes en ongunstige valutabewegingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 1,6 procent op 4.330,00 punten, de Dow Jones index daalde 1,1 procent naar 34.070,42 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent lager op 13.223,98 punten.