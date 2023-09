ECB verhoogt rente opnieuw met 25 basispunten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de belangrijkste rentes opnieuw met 25 basispunten verhoogd. De basisrente komt daarmee uit op 4,50 procent, de marginale beleningsfaciliteit op 4,75 procent en de depositofaciliteit op 4,00 procent. "De inflatie loopt verder terug, maar de verwachting is nog steeds dat ze te lang te hoog blijft. De Raad van Bestuur is vastbesloten ervoor te zorgen dat de inflatie tijdig terugkeert naar zijn doelstelling van 2 procent op middellange termijn", zei de ECB in een toelichting. Vanmiddag maakt de centrale bank ook nieuwe economische ramingen bekend. Voorzitter Christine Lagarde van de ECB komt om 14:45 uur met een toelichting op het rentebesluit. De euro/dollar noteerde rond het verschijnen van het rentebesluit op 1,0729. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.