Europese autoverkoop stijgt door - ACEA

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van personenauto's in Europa is in juli verder gestegen. Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA woensdag.

Het aantal verkochte nieuwe auto's in Europa steeg vorige maand met 15,2 procent tot 851.156 stuks.

In Nederland ging het om een stijging met 30,7 procent en in België om een plus van 32,5 procent.

Duitsland en Frankrijk, landen die qua volumes toonaangevend zijn in de Europese Unie, lieten ook flinke stijgingen zien. In Duitsland ging de verkoop in juli met 18,1 procent omhoog. In Frankrijk stegen de verkopen met 19,9 procent.

In de eerste zeven maanden van dit jaar steeg de autoverkoop in de EU met 17,6 procent. De verkoop van elektrische auto's liep met 54,7 procent op. Er werden 17,5 procent meer benzineauto's verkocht, terwijl de verkoop van dieselauto's in 2023 tot en met juli met 2,9 procent daalde.