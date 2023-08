Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, na signalen dat de VS en China weer bereid zouden zijn om te spreken over handelskwesties.

De brede STOXX Europe 600 sloot met een plus van 1,0 procent op 459,83 punten. De Duitse DAX eindigde 0,9 procent hoger op 15.930,88 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,7 procent met een stand van 7.373,43 punten. De Britse FTSE steeg 1,7 procent naar 7.464,99 punten.

"Beleggers kiezen ervoor om de strikte voortzetting van het beleid van centrale banken constructief uit te leggen", zei investment manager Friso Rengers van ING.

Wat het sentiment volgens Rengers ook helpt, is het nieuws dat China en de VS weer in gesprek gaan over de handelsbeperkingen. "De boodschap is dat de economische banden tussen China en de VS niet volledig ontvlochten moeten worden", aldus Rengers.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat het consumentenvertrouwen in Duitsland in september verder is gedaald. En het Franse consumentenvertrouwen maakte een pas op de plaats, terwijl de markt rekende op een verbetering.

Ook het Amerikaanse consumentenvertrouwen liet een sterke daling zien in augustus. Huishoudens maken zich zorgen over de stijgende prijzen van boodschappen en benzine.

Intussen daalde het aantal vacatures in juli flink in de VS.

De olieprijs steeg. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 80,45 dollar, terwijl voor een oktober-future Brent 84,19 dollar werd betaald, een stijging van 0,4 procent.



De euro/dollar noteerde op 1,0844. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,0818 op de borden.



Bedrijfsnieuws



In Amsterdam blonk NN Group uit met een koerswinst van 10 procent na sterke halfjaarcijfers. De verzekeraar genereerde meer kapitaal in het afgelopen halfjaar dan analisten hadden verwacht. De inschatting was moeilijk doordat er nieuwe verslagregels gelden.

Rivaal Aegon sloot juist lager, maar noteerde ook ex-dividend, evenals betaalbedrijf Adyen dat de sterkste daler was in Amsterdam.

Halfgeleiderbedrijf STMicroelectronics won 2 procent in Parijs.

In Frankfurt was kledingretailer Zalando de sterkste stijger met 3 procent. Ook sportartikelenfabrikant Adidas en vastgoednaam Vonovia deden goede zaken.

In Madrid was dat Solaria Energia met ruim 3 procent en Acciona meer dan 5 procent.



Sterke dalers waren zeldzaam. Supermarktreus Carrefour verloor ruim 4 procent in Parijs.

CEO Alexandre Bompard zei dinsdag dat de voedselverwerkende industrie verantwoordelijk is voor de aanhoudende prijsstijgingen van voeding in Frankrijk, die nog meer dan 10 procent op jaarbasis stijgen. Bompard merkte op dat de inflatie van grondstoffen en energieprijzen vergeleken met vorig jaar veel lager is, maar de industrie weigert dat door te geven aan winkeliers, en dus aan de consument.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen stonden dinsdag op winst. De S&P 500 steeg 1,1 procent tot 4.484,26 punten, de Dow Jones index klom 0,6 procent naar 34.755,85 punten en de Nasdaq noteerde zelfs 1,9 procent hoger op 15.339,37 punten.