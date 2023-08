Broadcom krijgt groen licht van CMA voor overname VMware Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Britse Competition and Markets Authority gaat akkoord met de overname van VMware door Broadcom. Dit werd maandagavond bekend. Volgens de toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk zal de concurrentie door de overname niet wezenlijk verminderen. Broadcom verwacht de overige goedkeuringen van toezichthouders voor 30 oktober binnen te hebben. In juli ging de Europese Commissie al akkoord met de deal ter waarde van 61 miljard dollar. Broadcom neemt daarnaast 8 miljard dollar aan schulden van VMware over. Bron: ABM Financial News

