Beursblik: tegenvallende halfjaarcijfers TKH

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH Group heeft in het eerste halfjaar zwakker dan verwacht gepresteerd. Dit stelde analist Tijs Hollestelle van ING dinsdag. De EBITA van 120 miljoen euro is 3 procent lager dan de analistenconsensus, en ook de omzet was wat lager dan voorzien. Voor dit jaar rekent TKH op een EBITA van 237 tot 247 miljoen euro, na in 2022 te zijn uitgekomen op 235 miljoen euro. TKH verwacht verder een nettowinst voor amortisatie en eenmalige posten van 131 tot 139 miljoen euro te realiseren. Het midden van die laatste bandbreedte ligt 11 procent onder de taxaties van ING en 9 procent onder de analistenconsensus. De outlook voor de EBITA is 3 procent lager dan de raming van ING en 5 procent minder dan de consensus. ING heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 65,50 euro. Het aandeel daalde dinsdag met liefst 10,7 procent naar 41,46 euro. Bron: ABM Financial News

