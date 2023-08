Weer rood slot voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag opnieuw lager gesloten, waardoor de AEX in augustus nog geen winstdag kende.

De AEX daalde donderdag 0,6 procent naar 770,07 punten.

De maand juli eindigde de hoofdgraadmeter nog op 792,00 punten, wat een maandwinst opleverde van 2,3 procent.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets maken beleggers zich zorgen over de zwakker dan voorziene macrocijfers en in het verlengde daarvan ook over de winstgroei bij bedrijven in het komende halfjaar.

Veel aandacht was er vandaag dan ook voor de inkoopmanagersindexen voor de dienstensector.

De Europese dienstensector groeide in juli nog, maar het groeitempo daalt steeds verder, naar inmiddels het laagste niveau in zes maanden.

De eurozone is bezig aan een slechte start van de tweede jaarhelft, aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank. Vooral de industrie is hier schuldig aan, volgens de econoom, maar de groei in de dienstensector neemt ook af, benadrukte hij.

Ook de Amerikaanse dienstensector bleek vanmiddag minder hard te groeien, maar in China was er wel een kleine groeiversnelling.

Verder was er ook aandacht voor het Britse rentebesluit. De Bank of England verhoogde, zoals verwacht, de rente met 25 basispunten naar 5,25 procent.

Van de negen leden van het beleidscomité stemden 6 leden voor een verhoging van 25 basispunten. Twee leden wilden een verhoging van 50 basispunten en één wilde de rente ongemoeid laten.

Analist Naeem Aslam van Zaye Capital verwacht dat de centrale bank nog lang niet klaar is met het verhogen van de rente. Hij rekent op een rente van 5,8 procent, het hoogste niveau sinds 2007.

De euro/dollar handelde donderdag op 1,0948 en olie werd 1,5 procent duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX was ING koploper met een koerswinst van 1,5 procent. Prosus en Aegon volgden met winsten van 1,4 en 1,2 procent

ING presteerde in het tweede kwartaal een stuk beter dan verwacht, oordeelden analisten. Vooral de daling van de voorzieningen voor slechte leningen was een meevaller. Zakenbank Jefferies verhoogde vanmiddag het koersdoel voor ING van 17,50 naar 18,80 euro. Met als doelstelling een ratio van 12,5 in 2025 heeft ING volgens Jefferies ruimte om meer dan 25 miljard euro uit te keren aan de aandeelhouders. Dat is 55 procent van de marktkapitalisatie van de bank.

IMCD, dat vrijdag met cijfers komt, daalde 3,4 procent. De Belgische concurrent Azelis kwam vandaag al met cijfers. Dit aandeel daalde ruim 9 procent. Azelis presteerde in de eerste helft van 2023 iets minder sterk dan verwacht en heeft een sterke tweede jaarhelft nodig om de eigen doelstellingen te halen, schreef Degroof Petercam.

Verder verloren in de AEX ook DSM-Firmenich 3,4 procent.

In de AMX nam SBM Offshore de leiding, gevolgd door Alfen, die respectievelijk 1,9 en 1,4 procent stegen.

Galapagos, dat vanavond de boeken opent, won ook 1,4 procent. Signify en Corbion daalden 2,3 en 3,0 procent.

Fagron sloot 0,8 procent in het groen, terwijl het aandeel nog lager opende na de kwartaalcijfers. Volgens Kepler Cheuvreux presteerde Fagron afgelopen periode dan ook iets beter dan verwacht.

Smallcap Pharming won 3,6 procent. Pharming kwam voorbeurs met cijfers en in gesprek met ABM Financial News zei topman Sijmen de Vries erg tevreden te zijn met de progressie die het nieuwe middel Joenja maakt. "Het is heel belangrijk dat we zo korte na de lancering al 3,8 miljoen euro omzet hebben geboekt."

Ebusco steeg 2,5 procent, maar Accsys en Azerion daalden 1,8 en 2,3 procent.

Wall Street

Bij de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Amerikaanse beurzen rond de slotstanden van woensdag.