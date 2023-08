FL Entertainment boekt zwarte cijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) FL Entertainment heeft het afgelopen halfjaar een verlies weten om te buigen in een nettowinst, geholpen door een hogere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de producent van digitale content en aanbieder van een online platform voor sportweddenschappen. CEO François Riahi sprak van een uitstekend eerste halfjaar. "Onze activiteiten op het gebied van online sportweddenschappen handhaafden hun dubbelcijferige omzetgroei." FL Entertainment boekte een 6,8 procent hogere omzet van ruim 1,9 miljard euro, in vergelijking met 1,8 miljard euro in dezelfde periode een jaar eerder. De aangepaste EBITDA bedroeg 327,3 miljoen euro, tegen 297,3 miljoen euro een jaar eerder, een plus van 10,1 procent. Onder de streep resteerde een winst van 11,6 miljoen euro, tegen een verlies van 21,7 miljoen euro vorig jaar. Op aangepaste basis bedroeg de winst 167,4 miljoen euro, ofwel een stijging van 23,8 procent op jaarbasis. Outlook Voor 2023 voorziet het concern een omzetgroei van circa 5 procent bij de contentdivisie en een dubbelcijferige groei bij de divisie voor sportweddenschappen. In beide gevallen gaat het om autonome groei. FL Entertainment voorziet verder een aangepaste EBITDA van circa 750 miljoen euro. Dat was 710 miljoen euro, maar recente overnames zorgen voor een verhoging van de doelstelling. Verder wil het bedrijf minimaal 33,3 procent van de aangepaste nettowinst uitkeren als dividend. Bron: ABM Financial News

