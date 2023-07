Omzet en winst Volkswagen in de lift Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Volkswagen zag de omzet en winst in het afgelopen halfjaar flink oplopen. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Duitse autoproducent. De automaker rapporteerde over de eerste jaarhelft een omzetstijging op jaarbasis van 18 procent naar 156,3 miljard euro, dankzij onder meer “significant” hogere autoverkopen in Europa en Amerika en hogere prijzen. In de verslagperiode leverde Volkswagen 4,4 miljoen auto’s af, een stijging van 13 procent op jaarbasis. Elektrische auto’s waren goed voor circa zeven procent van de afgeleverde auto’s, een stijging van 50 procent. De operationele winst kwam uit op 11,3 miljard euro met een marge van 7,3 procent. Volkswagen herhaalde zijn outlook voor heel 2023, maar verlaagde wel zijn leveringsdoelstelling van 9,5 miljoen naar tussen de 9 miljoen en 9,5 miljoen voertuigen. De autogigant mikt nog wel op een omzetgroei tussen de 10 en 15 procent en een operationele marge tussen de 7,5 en 8,5 procent. Bron: ABM Financial News

