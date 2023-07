Just Eat Takeaway gaat samenwerken met cosmeticabedrijf Lush Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway heeft een wereldwijd samenwerkingsverband gesloten met cosmeticabedrijf Lush om cosmetica van het bedrijf te gaan bezorgen. Dit meldde de maaltijdbezorger maandag nabeurs. Lush ontwikkelt, produceert en verkoopt verse, handgemaakte cosmetica. Vanaf vandaag, maandag 24 juli 2023, zijn de eerste Lush-winkels in Duitsland beschikbaar op de Lieferando-website en -app, waarbij consumenten kunnen kiezen uit het brede aanbod van Lush en de koeriers van Lieferando de producten bij de consument thuisbezorgen, zei het bedrijf. "Meer markten volgen in de loop van de tijd", aldus Just Eat Takeaway. De financiële details van de samenwerking werden niet vermeld. Bron: ABM Financial News

