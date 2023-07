Beursblik: minder orders voor Just Eat Takeaway verwacht

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het tweede kwartaal van 2023 de orders vermoedelijk zien teruglopen, terwijl ook de brutotransactiewaarde lager was dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dit verwachten analisten in aanloop naar een kwartaalupdate van de maaltijdbezorger op woensdag.



De analistenconsensus verwacht dat er in het afgelopen kwartaal 222,8 miljoen orders zijn verwerkt. ING zit daar net iets boven met 224 miljoen. Voor de brutotransactiewaarde rekent de markt op 6,57 miljard euro en ING op 6,58 miljard euro.



In het tweede kwartaal van 2022 kwamen de orders nog uit op ruim 245 miljoen, met een brutotransactiewaarde van ruim 6,95 miljard euro.



Kijkend naar de eerste zes maanden van 2023 verwacht de consensus een omzet van bijna 2,65 miljard euro, waar ING rekent op bijna 2,62 miljard euro. In het eerste halfjaar van 2022 had Just Eat Takeaway een omzet van bijna 2,78 miljard euro.



In de verschillende regio's zou de omzet op jaarbasis zijn gedaald, uitgezonderd Noord-Europa, waar wordt gerekend op een verbetering van 570 miljoen naar 608 miljoen euro. Hier verwacht ING zelfs 616 miljoen euro.



De aangepaste EBITDA zou in het eerste halfjaar zijn gedaald van 134 naar 121 miljoen euro. ING rekent echter op een verbetering naar 169 miljoen euro, onder meer dankzij kostenbesparingen die Just Eat Takeaway doorvoert. Voor de EBITDA-marge verwacht de markt een stabiele 0,9 procent, waar ING uitgaat van een verbetering tot 1,3 procent.



Kijkend naar de verschillende regio's voorzien zowel de marktconsensus als ING wel een positief EBITDA-resultaat voor Just Eat Takeaway in Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk en Ierland, ten opzichte van een krimp in de eerste zes maanden in 2022, en een verdere EBITDA-stijging in Noord-Europa.



Onder de streep moet een kleiner verlies overblijven van 172 miljoen euro, zo verwacht de markt, waar er in de eerste zes maanden van 2022 nog een verlies in de boeken van Just Eat Takeaway kwam van bijna 3,48 miljard euro. ING rekent op een nettoverlies van 194 miljoen euro.



Ook over de vrije kasstroom is ING een stuk optimistischer dan de consensus. ING verwacht een negatieve vrije kasstroom van 38 miljoen euro, van -387 miljoen euro een jaar eerder, waar de markt rekent op een negatieve kasstroom van 108 miljoen euro aan het eind van het eerste halfjaar van 2023.



Outlook



Bij de cijfers over het eerste kwartaal van 2023, die in april bekend werden gemaakt, verhoogde Just Eat Takeaway de outlook. Het bedrijf verwacht nu een positieve aangepaste EBITDA van ongeveer 275 miljoen euro, ten opzichte van 225 miljoen euro aan het begin van het jaar.



Indien de cijfers over de eerste zes maanden van 2023 beter zijn dan verwacht, kan dit leiden tot een nieuwe outlookverhoging, aldus ING, dat rekent op een positieve aangepaste EBITDA van 374 miljoen euro in 2023, waar de analistenconsensus 295 miljoen euro verwacht.



"Belangrijk is ook dat we geloven dat Just Eat Takeaway in de tweede jaarhelft van 2023 dicht bij een break-even vrije kasstroom kan komen", aldus ING. Volgens de huidige verwachting zou dat pas halverwege 2024 zijn.



Just Eat Takeaway opent woensdag voorbeurs de boeken.

Bron: ABM Financial News