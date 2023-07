Delivery Hero verstevigt positie in Saoedi-Arabië Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Delivery Hero heeft het resterende belang van 37 procent in Hungerstation verworven voor een bedrag van 297 miljoen dollar. Dit bleek vrijdag uit een mededeling van de Duitse maaltijdbezorger. Delivery Hero wordt daarmee de enige aandeelhouder in Hungestation, die de activiteiten van de maaltijdbezorger runt in Saoedie-Arabië. Hungerstation zag in 2022 de omzet met 36 procent stijgen naar 609 miljoen euro met een EBIT van 50 miljoen euro. De onderneming is de schakel tussen meer dan 10.000 partijen enerzijds en klanten anderzijds en is daarmee, naar eigen zeggen, de leidende onderneming in Saoedi-Arabië op het gebied van maaltijdbezorging. Bron: ABM Financial News

