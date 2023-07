Vodafone ontvangt nog eens 500 miljoen euro uit Vantage Towers-deal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Vodafone Group zegt nog eens 500 miljoen euro toegezegd te hebben gekregen van investeerders in de Vantage Towers-samenwerking. Dit meldde het telecombedrijf dinsdag. In totaal brengt de totale opbrengsten uit de Vantage Towers-deal op 5,4 miljard euro. De groep investeerders onder leiding van KKR en GIP zien als gevolg het belang in Vantage Towers-eigenaar Oak Holdings oplopen naar 40 procent. In maart werd een overeenkomst gesloten met Oak om Vantage van de beurs te halen. Aandeelhouders ontvangen 32,00 euro per aandeel Vantage, wat het bedrijf waardeert op 16,2 miljard euro. In mei van dit jaar gaf Vodafone aan dat het indirect 64,2 procent in Oak hield. Het telecombedrijf wil het belang terugbrengen naar 50 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.