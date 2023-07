Fastned wint Deense aanbesteding Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft een aanbesteding van de Deense wegbeheerder Vejdirektoratet gewonnen voor de bouw van drie snellaadstations in Denemarken. Dit maakte het bedrijf vrijdagochtend bekend. De aanbesteding markeert de start van Fastneds activiteiten in Denemarken en in Scandinavië. Alle drie de stations komen op wegen met veel verkeer, aldus Fastned, twee daarvan zullen eind 2023 openen en één in de zomer van 2024. De eerste stations van Fastned in Denemarken hebben in totaal 24 laders van 400 kW. Dit zijn momenteel de snelste laders in de markt, aldus Fastned. Volgens Michiel Langezaal, CEO van Fastned, is het betreden van de Deense markt een grote mijlpaal voor het bedrijf. “Het helpt om onze doelstelling te behalen om in 2030 duizend snellaadstations te hebben in heel Europa”. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.