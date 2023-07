Chipwet door Europees parlement Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Melexis

(ABM FN-Dow Jones) Het Europese parlement heeft dinsdag de Europese Chips Act aangenomen, die beoogt een gunstig klimaat te creëren voor investeringen in de Europese halfgeleiderindustrie. De wet werd met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. De Europese raad van ministers kan de wet nu goedkeuren en in werking stellen. Er wordt 3,3 miljard euro vrijgemaakt voor onderzoek en innovatie in de halfgeleiderindustrie. Ook kunnen vergunningen sneller worden afgegeven en krijgen kleine en middelgrote ondernemingen meer steun bij het ontwerpen van chips, om zo innovatie te stimuleren. De wet steunt projecten die de leveringszekerheid van halfgeleiders in de EU verbeteren, ook door de vergroting van bestaande productiecapaciteit. Minder dan 10 procent van de wereldwijde productie van halfgeleiders komt uit Europa. De wet is bedoeld om dit naar 20 procent te brengen en om zo minder afhankelijk te worden van Azië en de VS. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.