Aegon onder toezicht van Bermuda

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon gaat zich statutair vestigen in Bermuda, waardoor de verzekeraar niet langer onder toezicht van De Nederlandsche Bank valt, maar onder die van de BMA in Bermuda. Dit maakte Aegon vrijdagochtend bekend. Het hoofdkantoor van Aegon blijft in Nederland en de verzekeraar blijft voor de Nederlandse wet belastingplichtig. Ook blijft de beursnotering in Amsterdam en New York behouden. De stap volgt op de verkoop van Aegon Nederland aan ASR. Omdat Aegon hierdoor geen gereguleerde verzekeringsactiviteiten meer heeft in Nederland, kan DNB niet langer als toezichthouder optreden voor de verzekeraar. Daarom werd besloten zich statutair te vestigen in Bermuda, waar meer internationale verzekeringsmaatschappijen zijn gezeteld, waaronder vier dochters van Aegon. Het aandeel Aegon sloot donderdag op 4,61 euro. Bron: ABM Financial News

