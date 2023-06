Delta Air Lines verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Delta Air Lines heeft de outlook voor 2023 verhoogd en de verwachtingen voor 2024 gehandhaafd. Dit meldde de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij dinsdag in aanloop naar een analistendag. Het bedrijf verwacht nu een winst per aandeel die aan de bovenkant uitkomt van de eerder afgegeven bandbreedte van 5 tot 6 dollar en een operationele marge aan de bovenkant van de eerder aangekondigde bandbreedte van 10 tot 12 procent. De verwachte vrije kasstroom is verhoogd van 2 naar 3 miljard dollar en de verwachte omzetgroei is opwaarts bijgesteld van 15 tot 20 naar 17 tot 20 procent. Delta Air Lines rekent verder op een rendement op geïnvesteerd vermogen van meer dan 13 procent, vergeleken met een eerdere verwachting van een lage dubbelcijferige groei. De verwachtingen voor 2024 werden dinsdag gehandhaafd. Zo rekent Delta Air Lines nog steeds op een winst per aandeel van meer dan 7 dollar, een vrije kasstroom van meer dan 4 miljard dollar en een operationele marge van 13 tot 15 procent. Het rendement op geïnvesteerd vermogen moet uitkomen rond 15 procent. Tweede kwartaal Voor het tweede kwartaal rekent Delta Air Lines op een omzetgroei van 17 tot 18 procent. Dat was eerder 15 tot 17 procent. Het aandeel Delta Air Lines noteerde in de voorbeurshandel ongeveer een procent hoger. Bron: ABM Financial News

