Valuta: Japanse yen blijft onder druk staan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Japanse yen zal op korte termijn onder druk blijven staan, "door de expansie van carry trades en door de hedgestromen, zoals de afgelopen weken het geval was", verwacht valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst. Bij carry trade wordt geleend tegen een lage rente en geherinvesteerd in een valuta met een hogere rente.



"De huidige omgeving van carry trade verklaart waarschijnlijk waarom de Japanse yen slecht presteert ondanks al het vermeende risico. Het blijft de favoriete carry-trade valuta", legt Derks uit.



Hoewel de Japanse autoriteiten mogelijk hun ongenoegen zullen uiten over de zwakke yen, denkt iBanFirst dat ingrijpen door de Bank of Japan nog ver weg is.



"De laatste interventie vond plaats in september en had slechts een kortstondig positief effect", aldus Derks.



Tijdens de laatste beleidsvergadering hield de Bank of Japan vast aan de ultra-accommodatieve houding; de controle van de rentecurve en ultralage rentetarieven.



Volgens Derks maakt de Japanse hiermee dezelfde "voorbijgaande inflatie-fout" als de Amerikaanse Federal Reserve.



"De Fed verhoogde vervolgens agressief omdat het inflatieproces ontspoorde. En dat lijkt ook in Japan te gebeuren. Ik denk dat de BoJ op een gegeven moment de rente wel zal moeten verhogen. Maar dit zal niet snel gebeuren gezien de historie in Japan", aldus de beleggingsspecialist.



De Japanse yen noteerde vrijdag een half procent lager ten opzichte van de dollar op 143,76. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.