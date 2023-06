Retail Estates koopt Rotterdam Alexandrium II Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Retail Estates koopt het retailpark Alexandrium II Megastores in Rotterdam. Dit maakte de vastgoedonderneming vrijdag nabeurs bekend. Retail Estates sloot een koopovereenkomst die zal leiden tot de aankoop van het retailparkt begin oktober 2023. Retail Estates betaalt 81,5 miljoen euro. Het aanvangsrendement beantwoordt aan de door Retail Estates gestelde doelstelling van minimaal 6 procent. Het retailpark biedt 26.500 vierkante meter winkeloppervlakte verdeeld over 18 units. Het retailpark staat in verbinding met Alexandrium Woonmall en het regionaal Shopping Center Alexandrium, gecombineerd goed voor 200 winkels over 111.500 vierkante meter. Alexandrium trekt 15 miljoen bezoekers per jaar. Bron: ABM Financial News

