Lennar ziet woningbouw VS aantrekken

Beeld: VolkerWessels

(ABM FN-Dow Jones) Lennar heeft zijn verwachtingen voor het aantal op te leveren nieuwe woningen dit jaar verhoogd, nadat de omzet en winst afgelopen kwartaal minder sterk daalden dan gevreesd, terwijl de brutomarge opveerde. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse huizenbouwer. De nettowinst daalde in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar, dat liep tot eind mei, tot 872 miljoen dollar, of 3,01 dollar per aandeel, tegen 1,32 miljard, of 4,49 dollar per aandeel een jaar eerder. De omzet daalde van 8,36 miljard naar 8,05 miljard dollar. Analisten rekenden vooraf op een fors lagere winst van 2,33 dollar per aandeel en een sterkere daling van de omzet tot 7,22 miljard dollar. "Gedurende het kwartaal zagen we de huizenmarkt verder normaliseren en herstellen van de agressieve renteverhogingen van de Federal Reserve in reactie op de verhoogde inflatie", stelde voorzitter Stuart Miller van Lennar. "Nu consumenten de huidige rentes als het 'nieuwe normaal' zien, is de vraag versneld. Dat moet de markt verenigen met het chronische aanbodtekort dat is opgebouwd na meer dan een decennium met productietekorten." De gemiddelde verkoopprijs per opgeleverd huis daalde tot 449.00 dollar, maar de brutomarge op de huizenbouw begon ook te herstellen in het kwartaal, tot 22,5 procent, dankzij kostenverlagingen. Het aantal opgeleverde woningen steeg met 3 procent in het afgelopen kwartaal tot 17.074, ruim meer dan de 15.654 waar analisten gemiddeld op rekenden. Ook het orderboek groeide. Outlook Lennar verwacht in het derde kwartaal 18.000 tot 19.000 woningen op te leveren, en in het hele jaar 68.000 tot 70.000. Eerder rekende het bedrijf nog op 62.000 tot 66.000 woningen. Analisten rekenden gemiddeld op 16.445 woningen voor het derde kwartaal en 63.775 voor het hele jaar.



Het aandeel steeg 3 procent in de elektronische handel voorbeurs. Bron: ABM Financial News

