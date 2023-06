Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel Corbion Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft donderdag het koersdoel voor Corbion verlaagd van 38,00 naar 37,00 euro bij handhaving van het Accumuleren advies. Analisten van KBC wezen erop dat de PLA joint venture van Corbion met TotalEnergies niet doorgaat met de bouw van een nieuwe PLA-fabriek op de site van TotalEnergies in het Franse Grandpuits. Volgens KBC kwam de joint venture tot deze conclusie omdat de investeringen hoger zullen uitvallen, de suikerprijzen zijn gestegen en de matige omstandigheden op de PLA-markt. "Corbion en TotalEnergies geven PLA niet op, maar de toekomstige groei wordt nu onzekerder en we gaan er niet langer van uit dat er in de loop van dit decennium een tweede PLA fabriek wordt gebouwd", aldus de analisten, die daarom het koersdoel verlaagden. Het aandeel Corbion daalde donderdagochtend met 1,1 procent tot 25,40 euro. Bron: ABM Financial News

