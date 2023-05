President Biden ziet progressie met schuldenplafond

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse president Joe Biden sprak donderdag, samen met Housespeaker Kevin McCarthy over de progressie in de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond, waarbij hij de stafleden nadrukkelijk meegaf dat een zogeheten default geen optie is.

Volgens McCarthy is duidelijk waar de pijnpunten zitten, en er wordt volgens hem hard gewerkt om hier oplossingen voor te vinden.

Republikein Patrick McHenry, één van de onderhandelaars, gaf donderdag aan dat er nog stevige hordes moeten worden genomen.

Met het Pinksterweekend voor de deur zou er volgens ingewijden in Washington worden gesproken over een plafonddeal voor een periode van twee jaar, om de verkiezingen van 2024 niet in de weg te zitten. Onderdeel van de onderhandelingen daarover zouden dan bezuinigingen op eerdere toezeggingen zijn.

Vooral de Republikeinen willen bezuinigingen zien in ruil voor een verhoging van het plafond. Van de Republikeinen stuurden 35 leden, verankerd in de uiterst rechtervleugel van de partij, McCarthy donderdag een brief met de oproep om in de onderhandelingen de rug recht te houden.

In het Witte Huis wordt vooral gedacht aan hogere belastingen voor de rijken om het begrotingstekort terug te dringen, maar daar willen de Republikeinse onderhandelaars niets van weten.

Mocht er een deal komen, dan moet deze nog door de Senaat worden goedgekeurd en dat lijkt nog geen gelopen race.

De deadline voor de onderhandelingen ligt donderdag 1 juni. Volgens minister Janet Yellen zouden de VS vanaf deze datum niet meer in staat zijn om alle rekeningen te voldoen.