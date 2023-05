Wall Street richting rode opening

Yellen gaf aan dat de kans op wanbetaling groot is, als het schuldenplafond niet verhoogd wordt. Wat volstrekt logisch is. Zoals het nieuws hier verknipt en geplakt is, lijkt het er op dat ze er van uit gaat dat het schuldenplafond niet verhoogd wordt.Hoe bedoel je, slecht journalistiek.Hier het stukje op CNN waar selectief uit geshopt is:“With an additional week of information now available, I am writing to note that we estimate that it is highly likely that Treasury will no longer be able to satisfy all of the government’s obligations if Congress has not acted to raise or suspend the debt limit by early June, and potentially as early as June 1,” she wrote.