ABN Amro trekt de kar in vlakke AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,2 procent tot 746,65 punten.

"Beleggers hebben op dit moment vooral aandacht voor het Amerikaanse schuldenplafond en het Amerikaanse inflatiecijfer van april", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De deadline voor een verhoging van het schuldplafond in de VS ligt op 1 juni. Volgens de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen is Washington dan mogelijk al niet meer in staat om aan al zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Op dinsdag konden beide politieke kampen het nog steeds niet eens worden over een oplossing. "Dit blijft nog wel even boven de markt hangen, totdat er een oplossing komt", aldus CIO George Mateyo van Key Private Bank.

Het Amerikaanse inflatiecijfer voor april verschijnt vanmiddag. Gerekend wordt op een inflatie van 5,0 procent met een kerninflatie van 5,5 procent. In maart stegen de consumentenprijzen met 5,0 procent op jaarbasis en kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent.

De inflatiedata kunnen een belangrijke factor zijn in het besluit van de Federal Reserve om al dan niet de rentes verder te verhogen en kunnen de beurzen dan ook in beweging zetten. Ook cijfers over de producentenprijzen in de VS, die morgen verschijnen, worden met aandacht gevolgd.

"De cijfers kunnen een grote rol spelen in het besluit van de Fed om de rentes toch nog een keer te verhogen in juni", aldus analisten van Deutsche Bank. Volgens de bank schat de markt de kans op een renteverlaging in juli in op 36 procent.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0952. De olieprijzen daalden met ruim een procent.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg ABN AMRO licht na cijfers. De bank boekte meer winst dan verwacht, waarbij de voorzieningen voor oninbare leningen tegen de verwachting in terugvielen. KBC Securities zag reden om het advies voor de bank te verhogen van Accumuleren naar Kopen, terwijl het koersdoel van 15,00 naar 17,00 euro ging.

De cijfers van Ahold Delhaize resulteerden in een koersverlies van 0,9 procent. Daarmee werd wel een deel van de verliezen eerder in de ochtend weggewerkt. De omzet van de supermarktketen was in de prik, terwijl de marge in het eerste kwartaal iets hoger uitviel dan verwacht. Degroof Petercam verhoogde na de cijfers het koersdoel voor Ahold van 32,00 naar 33,50 euro, maar handhaafde het Houden advies.

In de AMX won AMG 1,6 procent, maar daalde Alfen 2,2 procent na het presenteren van nieuwe doelen. Die verrasten niet, zo oordeelde Jefferies. Alfen wil een omzet van minimaal 1 miljard euro per jaar realiseren en een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 20 procent. Deze doelen wil Alfen tussen 2025 en 2027 realiseren.

Ebusco won onder de smallcaps 2,4 procent, terwijl Vastned 1,5 procent inleverde.

Het lokaal genoteerde Value8 steeg met 3,5 procent na het vinden van een oob-accountant, waardoor het erop lijkt dat het investeringsvehikel zijn beursnotering mag behouden.