Verlies voor Nikola verder omhoog

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Nikola heeft in het eerste kwartaal van dit meer verlies geleden, ondanks een hogere omzet. Dit bleek dinsdagmiddag uit cijfers van de fabrikant van emissieloze vrachtwagens. Nikola boekte over de verslagperiode een nettoverlies van 169 miljoen dollar. Een jaar eerder was dit een verlies van 153 miljoen dollar. Het aangepaste verlies per aandeel kwam in het eerste kwartaal uit op 0,26 dollar, gelijk aan het niveau waarop analisten volgens FactSet rekenden. Vorig jaar was dit 0,21 dollar verlies. De omzet kwam uit op 11,1 miljoen dollar tegen 1,9 miljoen dollar over het eerste kwartaal een jaar eerder. Analisten rekenden hiervoor volgens FactSet op 12,9 miljoen dollar. Het aandeel Nikola zal 1,5 procent lager openen dinsdag. Bron: ABM Financial News

