Meer omzet Ahold Delhaize verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal van 2023 volgens analisten meer omzet geboekt dan een jaar eerder in dezelfde periode. Dit blijkt uit de analistenconsensus die Ahold zelf samenstelde en publiceerde. Gerekend wordt op een omzet van 21.508 miljoen euro in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat was een jaar eerder 19.774 miljoen euro. In het vierde kwartaal kwam de omzet nog uit op 23.359 miljoen euro. Het leeuwendeel van de omzet kwam in het eerste kwartaal uit de Verenigde Staten. De analistenconsensus schat die in op 13,5 miljard euro. De operationele winst moet volgens de analisten uitkomen op 823 miljoen in het eerste kwartaal. Dat was een jaar eerder 818 miljoen euro. Onderliggend rekenen de analisten op een operationele winst van 828 miljoen euro en een bijbehorende marge van 3,9 procent. De marge lag in het eerste kwartaal van 2022 op 4,2 procent en op 4,4 procent in het vierde kwartaal. Onder de streep resteert voor Ahold Delhaize vermoedelijk een nettowinst van 542 miljoen euro, tegenover 546 miljoen euro in dezelfde periode in 2022. UBS verwacht dat Ahold een sterke jaarstart achter de rug heeft, "met leidende posities in de VS en in Europa, met stabiele tot stijgende marktaandelen, stabiele marges en een sterke vrije kasstroom", aldus analist Sreedhar Mahamkali. UBS sluit niet uit dat Ahold in de eerste drie maanden van dit jaar de winstverwachtingen heeft overtroffen en dat 2023 een goed jaar wordt, ook op het vlak van de vrije kasstroom. De tegenwind van hogere energiekosten zal volgens de bank nog slechts een kwartaal waaien en dan gaan liggen. Daardoor zal de marge dit jaar onveranderd op 4,2 procent blijven, voorziet Mahamkali. Daarmee is hij iets positiever dan de consensus van 4,1 procent. Voor 2024 rekent UBS op 4,3 procent. Outlook Ahold zei bij publicatie van de jaarcijfers in februari voor 2023 te rekenen op een onderliggende operationele marge van 4,0 procent of meer, terwijl de onderliggende winst per aandeel vergelijkbaar zal zijn met die in 2022. De vrije kasstroom zal rond de 2,0 miljard euro liggen en Ahold denkt circa 2,5 miljard euro te investeren. Voor 2023 mikt de consensus op een groepsomzet van 89,0 miljard euro en een nettowinst van zo'n 2,4 miljard euro. De onderliggende operationele winst moet volgens de analisten uitkomen rond 3,6 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,1 procent. De vrije kasstroom schatten de analisten in op ruim 2 miljard euro. Ahold opent woensdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.