Meta wil met obligatie 7 miljard dollar ophalen

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Meta Platforms wil met een tweede obligatie-uitgifte 7 miljard dollar ophalen. Dit meldde persbureau Bloomberg maandag op basis van bronnen bekend met de situatie. De emissie is onderdeel van een uitgifte in vijf delen van een obligatie met een looptijd van veertig jaar. Het moederbedrijf van Facebook is van plan de opbrengsten te gebruiken om kapitaaluitgaven te financieren, uitstaande gewone aandelen terug te kopen en voor de overnames of investeringen. Met een eerste uitgifte van bedrijfsobligaties haalde het concern vorig jaar 10 miljard op. Bron: ABM Financial News

