Ahold presenteert Poots-Bijl als nieuwe CFO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft Jolanda Poots-Bijl voorgesteld als nieuwe CFO. Dit maakte het supermarktbedrijf maandag bekend. Poots-Bijl start in oktober als CFO, maar zal al medio augustus bij Ahold in dienst treden. Zij komt over van Van Oord, waar zij sinds 2016 CFO was. Ook is zij commissaris bij AkzoNobel en Pon Holdings. Poots-Bijl, die tijdens een buitengewone vergadering van aandeelhouders zal worden voorgedragen voor benoeming, volgt Natalie Knight op. Een datum voor deze vergadering moet nog worden bepaald. Knight informeerde Ahold begin januari dat zij wilde vertrekken om haar carrière in de Verenigde Staten voort te zetten. Knight was pas sinds 2020 CFO bij Ahold Delhaize. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.