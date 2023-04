Meevallende winst Lockheed Martin Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Lockheed Martin heeft in het eerste kwartaal, dat eindigde op 26 maart van dit jaar, de winst per aandeel hoger zien uitkomen dan verwacht en handhaafde de outlook voor het gehele boekjaar. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse defensiespecialist. Netto daalde de winst van 1,73 miljard naar krap 1,69 miljard dollar, terwijl de omzet steeg van bijna 15 naar ruim 15,1 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel bleef staan 6,43 dollar. De consensus samengesteld door FactSet rekende op een winst per aandeel van 6,05 dollar op een omzet van 15,0 miljard dollar. Outlook Lockheed verwacht voor 2023 nog altijd een omzet van 65,0 tot 66,0 miljard dollar en een winst per aandeel van 26,60 tot 26,90 dollar. In de markt wordt gerekend op een jaaromzet van 65,7 miljard dollar en een winst van 26,91 dollar per aandeel. In 2022 kwam de omzet uit op 66,0 miljard dollar. Dat leverde toen een winst per aandeel op van 21,66 dollar. Het aandeel Lockheed Martin stijgt dinsdag 0,8 procent in de Amerikaanse voorbeurshandel. Bron: ABM Financial News

