Nieuwe kredietfaciliteit Air France-KLM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft twee nieuwe kredietfaciliteiten afgesloten met een syndicaat van veertien internationale banken voor een bedrag van 2,2 miljard euro. Dit maakte de luchtvaarder dinsdagochtend bekend. De kosten van de faciliteiten zijn gekoppeld aan bepaalde duurzaamheidsdoelen. De eerste faciliteit van 1,2 miljard euro heeft een looptijd tot 2026, waarbij de maatschappij twee keer de optie heeft om de looptijd met een jaar te verlengen. Binnen een jaar kan Air France-KLM de lening verhogen met 100 miljoen euro. De tweede faciliteit van 1,0 miljard euro is bedoeld voor KLM. Deze lening verloopt aanvankelijk in 2027, maar kan twee keer met een jaar worden verlengd. Bovendien kan het bedrag met 200 miljoen euro worden verhoogd. De faciliteit vervangt een rechtstreekse lening van 1 miljard euro en 90 procent garantstelling op een bancaire kredietfaciliteit van 2,4 miljard euro van de Nederlandse staat. Van de beschikbare 3,4 miljard euro heeft KLM afgelopen jaar 942 miljoen euro opgenomen. Dit bedrag werd in juni 2022 volledig terugbetaald. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.