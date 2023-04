'Nederlandse overheid wil Shell steunen in afbouwen CO2-uitstoot' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse overheid wil Shell in de komende jaren ondersteunen bij het afbouwen van de CO2-uitstoot. Dit meldde persbureau Reuters. De overheid overweegt een infrastructuur op te zetten en de vergunningsprocedures sneller af te handelen, om Shell te helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Shell heeft als doel tegen 2030 de uitstoot met 3,9 megaton terug te brengen. Dit komt volgens de Nederlandse overheid neer op 20 procent van de totale uitstoot die moet worden teruggebracht in de Nederlandse industrie om de klimaatdoelstellingen te behalen. Eén van de methodes die Shell hierbij wil gebruiken is het opslaan van afgevangen CO2 in lege gasvelden in de Noordzee. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.