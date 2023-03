Beursblik: Kepler Cheuvreux zet DSM op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het advies voor DSM verlaagd van Kopen naar Reduceren, terwijl het koersdoel van 156,00 naar 100,00 euro ging. Kepler ziet dat voedingsbedrijven in de afgelopen vijftien maanden fors onder druk stonden op de beurs. De laatste tijd vragen beleggers zich volgens Kepler af of de bodem in zicht is nu het slechte nieuws is ingeprijsd en welke aandelen dan interessant zijn. aHet aandeel DSM daalde woensdagochtend met 0,2 procent tot 109,60 euro. Bron: ABM Financial News

