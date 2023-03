Olieprijs stijgt flink Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag flink gestegen. Bij een settlement van 72,81 dollar werd een vat West Texas Intermediate ruim 5 procent duurder. De oliemarkten konden vandaag meeliften op het meer optimistische sentiment op de aandelenmarkten. Daarbij verloor de dollar ook aan waarde, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Het zijn een paar volatiele weken geweest voor ruwe olie, gevangen in de bankenstorm nu beleggers gedwongen zijn hun verwachtingen voor de economie terug te schroeven, wat op zijn beurt zwaar heeft gewogen op de vooruitzichten voor de vraag naar olie", legde marktanalist Craig Erlam van Oanda uit. De vrees dat de bankproblemen zouden kunnen uitgroeien tot een echte crisis was er de oorzaak van dat de olieprijzen eerder deze maand tot het laagste niveau in 15 maanden zakten. "Nu het sentiment langzaam verbetert en de [obligatie]rendementen voorzichtig stijgen, stijgen ook de olieprijzen", aldus Erlam. "Het kan enige tijd duren voordat het stof is neergedaald en de olieprijzen de nieuwe vooruitzichten volledig weerspiegelen na zo'n turbulente periode, waardoor de volatiliteit voorlopig aanhoudt", verwacht de marktkenner wel. Bron: ABM Financial News

