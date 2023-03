Beursblik: renteverhoging ECB vermoedelijk gewoon 50 basispunten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank zal de belangrijkste rentes donderdag vermoedelijk opnieuw met 50 basispunten verhogen, ondanks het bankendrama in de Verenigde Staten. Dit is de verwachting van marktkenners in aanloop naar het rentebesluit van de ECB.

De markt ging voor de problemen bij Silicon Valley Bank uit van een verhoging van 50 basispunten. "Het is nu echter nog maar de vraag of de centrale bank deze verhoging durft door te zetten met alle onrust op de financiële markten", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx.

De markten schatten momenteel in dat de Federal Reserve, dat volgende week zijn rentebesluit bekendmaakt, mogelijk wel de pauzeknop indrukt.

Econoom Carsten Brzeski van ING denkt niet dat de problemen bij SVB en een aantal andere Amerikaanse banken de ECB nu al van koers zullen doen veranderen.

"Gaat de [kwestie] SVB iets veranderen? In ieder geval nog niet", aldus de marktkenner. Brzeski ziet geen reden waarom de ECB de beloofde verhoging met 50 basispunten niet zou waarmaken.

De markten rekenen ook op deze verhoging. Wel denkt men dat de eindrente lager zal zijn, met een piek rond 3,50 procent voor de depositorente in plaats van een eerder verwachte 4,00 procent, blijkt uit actuele data van Refinitiv. De depositorente staat momenteel op 2,50 procent.

"Waar het om gaat, is de discussie over het rentepad na maart", aldus Brzeski. Een bankencrisis zou het argument van de duiven sterker kunnen maken, volgens de econoom van ING.

De laatste tijd waren het juist de haviken die mondiger werden, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Uit de recente notulen van de ECB blijkt dat verschillende leden van de raad van bestuur tijdens de laatste vergadering verder wilden gaan dan een half procentpunt en 0,75 procentpunt eisten. ECB-beleidsmaker Robert Holzmann gaf recent zelfs aan te verwachten dat de rente na donderdag nog drie keer met 50 basispunten zou worden verhoogd.

Met de kerninflatie op een nieuwe recordhoogte van 5,6 procent en een stijgende algemene inflatie in Spanje, Frankrijk en Duitsland is de ECB bezig met een inhaalslag, volgens Hewson, maar daarbij mag de centrale bank de financiële stabiliteit niet uit het oog verliezen.

Bank of America vreest een overreactie van de ECB. "De economie van de eurozone blijft zwak, sommige inflatiedruk neemt af en het is onwaarschijnlijk dat het begrotingsbeleid voor een extra inflatoire impuls zal zorgen", volgens de Amerikaanse bank.

De economen van Bank of America verwachten een verdere renteverhoging van 50 basispunten in mei, maar houden een slag om de arm, omdat de raad van bestuur zeer verdeeld is over het toekomstige beleidspad.

"Het risico bestaat dat we [donderdag] helemaal geen guidance krijgen", aldus Bank of America.

Nieuwe inflatieramingen

Naast het rentebesluit komt de ECB donderdag ook met nieuwe economische voorspellingen. Econoom Carsten Brzeski verwacht dat de inflatieverwachtingen voor 2024 en 2025 omlaag gaan. In december ging de centrale bank nog uit van een inflatie van 3,4 procent in 2024 en 2,3 procent in 2025.

"Iets anders dan een neerwaartse bijstelling zou er ook op wijzen dat de ECB zich meer zorgen maakt over de onderliggende inflatie", aldus Brzeski, die verder ook de nieuwe groeiramingen belangrijk noemt.

Als de ECB vasthoudt aan haar eerdere standpunt dat de economie van de eurozone al in de tweede helft van dit jaar zal terugkeren naar een pre-pandemisch groeitempo, dan neemt het risico van verdere renteverhogingen toe, volgens de econoom.

"Als de groeivooruitzichten gunstiger worden en de inflatie hardnekkig hoog blijft, is het risico groot dat de ECB daadwerkelijk doorgaat met renteverhogingen van 50 basispunten", volgens Brzeski.

Daarmee kan de beleidsrente naar een historisch niveau worden getild en neemt het risico toe dat de ECB te ver gaat, denkt de econoom.

"Het blijft ons verbazen dat zelfs de haviken bij de ECB het risico lijken te onderschatten dat een agressieve verkrapping van het monetaire beleid kan (en zal) hebben op de economie", aldus Brzeski.

Als de duiven terrein winnen, dan zal de ECB zich gematigder opstellen. In dat geval wordt de rente in mei en juni met 25 punten verhoogd, voorspelt Brzeski, waarna een pauze volgt. Dit is ook het basisscenario van ING.

UniCredit kijkt vooral uit naar het commentaar van voorzitter Christine Lagarde. Als zij vaag blijft in haar toelichting donderdag, dan zal de euro/dollar volatiel bewegen, denkt de Italiaanse bank. De Europese munt noteert maandag op 1,0716.

De ECB maakt het rentebesluit donderdag om 14:15 uur bekend, gevolgd door een persmoment een half uur later.