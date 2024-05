AEX gaat hogere opening tegemoet, terwijl blue chips over elkaar heen buitelen met cijfers

De AEX kan na een dagje vrij weer uit de startblokken. Rustig opstarten is er niet bij, want er wordt een stortvloed van cijfers over de beursvloer uitgestort, terwijl de markt ook nog het rentebesluit van de Fed moet verwerken.

De beurs was gisteren gesloten vanwege de Dag van de arbeid. Maar vandaag kunnen we los. En hoe. De ene na de andere blue chip brengt de kwartaalcijfers naar buiten en later op de dag staan ook nog UMG, Galapagos en last but not least Apple op de rol. We lopen de cijfers in sneltreinvaart langs.

Shell behaalt hogere winst dan verwacht èn koopt eigen aandelen in

Shell, dat onlangs al een tipje van de sluier oplichtte, lijkt vandaag toch positief te verrassen. Het concern behaalde een hogere winst dan verwacht. Het olie- en gasbedrijf meldde een aangepaste winst van $7.734 miljoen, terwijl analisten hadden gerekend op gemiddeld $6.462 miljoen. Het was ook meer dan in Q4.

Het bedrijf, dat een goed trackrecord heeft van aandeelhouders in de watten leggen, gaat bovendien voor $3,5 miljard eigen aandelen inkopen. Laten we hopen dat de forse daling van de olieprijs het feestje op de beurs niet verpest.

Ook ING gaat eigen stukken inkopen

Ook ING koopt eigen stukken in, en wel voor €2,5 miljard. De bank zag de bruto- en nettowinst wat dalen, ondanks een flinke sprong in de fee-inkomsten. Maar dat was geen verrassing.



Winst- en omzetstijging ArcelorMittal

Het cyclische ArcelorMittal kwam op de proppen met een hogere winst en een forsere omzetstijging dan verwacht. De nettowinst kwam hoger uit dan analisten hadden verwacht. Wel nam de nettoschuld fors toe, van $2,9 miljard ultimo 2023 naar $4,8 miljard aan het eind van Q1. Het staalbedrijf gaf geen concrete outlook af.





Omzet DSM-Firmenich onder druk, maar handhaaft outlook

DSM-Firmenich heeft in het eerste kwartaal van 2024 een lagere omzet behaald, terwijl het aangepaste resultaat ook terugliep. Toch spreekt CEO Dimitri de Vreeze van een wat positiever marktklimaat, waarbij DSM weer volumegroei zag. Het speciaalchemiebedrijf handhaaft ook de outlook.

VK drukt resultaten BAM

BAM zag de Ebitda afgelopen kwartaal met maar liefst 24% omlaag denderen naar €44 miljoen, terwijl de omzet met 3% daalde en de marge terugliep van 4% naar 3,1%. In Nederland ging het heel behoorlijk. De pijn zat in Groot-Brittannië, waar bouwprojecten vertraging opliepen en dat deed de wél goede prestaties van de Britse infra-projecten teniet. De orderportefeuille van het bouwbedrijf nam wel toe met 10%. Het bedrijf zet, net als Heijmans, wel meer in op marge boven volume.

Forse onderliggende groei bij ForFarmers

Veevoederbedrijf ForFarmers heeft in het eerste kwartaal de winstontwikkeling onderliggend flink zien oplopen. De onderliggende EBIT steeg met 178,9% naar €9,9 miljoen en de onderliggende EBITDA met 55,4% procent naar €19,7 miljoen. De omzet daalde wel, met 17,4%. En de brutowinst klom op met 2,7%, omdat het bedrijf effectiever inkoopt. Hier het cijferstaatje:





Tumult bij Unilever

Unilever had gisteren een nogal tumultueuze aandeelhoudersvergadering in Londen, waar milieuactivisten, waaronder Milieudefensie, het concern opriepen tot meer ambitie bij het behalen van klimaatdoelen en een CO2-reductie van 50% per 2030 eisten. In een ronkend persbericht hield Milieudefensie het levensmiddelenconcern verantwoordelijk voor €268 miljard aan klimaatschade tussen 2016 en 2050 (!). Op de IEX Beleggersdag op vrijdag 28 juni zal Unilever-CEO Hein Schumacher hier ongetwijfeld wat over zeggen.



Ook Air France-KLM kan trouwens zijn borst nat maken: Milieudefensie zal de AVA op 5 juni in Parijs ook vereren met een bezoekje.

Grillige koersen in Azië

Er was geen eenduidige richting te bespeuren op de Aziatische beurzen. In Japan en Zuid-Korea licht lagere koersen, maar de Hang Seng in Hongkong kreeg vleugels. Op het Chinese vasteland was de beurs dicht vanwege de Dag van de arbeid en de rest van de week gaat de beurs ook niet meer open.

Dat de beurs in Hongkong er zo goed bij ligt, heeft te maken met versoepelingen van de regels in de woningmarkt. Na 13 jaar kwam er een einde aan de restricties op de aankoop van meerdere woningen. Beijing hoopt hiermee de vastgelopen vastgoedmarkt weer wat vlot te trekken. Dat leidde tot een run op aandelen van vastgoedontwikkelaars. Ook aandelen van fabrikanten van elektrische auto's gingen als warme broodjes over de spreekwoordelijke toonbank, na de publicatie van verkoopcijfers. Zo schoot de koers van Nio met ruim 20% de lucht in.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.45 uur:

Nikkei 225: +0,005%

TOPIX (Japan): +0,05%

Shanghai Shenzhen CSI 300: gesloten

Hang Seng (Hongkong): +2,5%

Kospi (Zuid-Korea): -0,2%

Techaandelen lagen er ook overwegend goed bij en dan hebben we het vooral over Prosus-deelneming Tencent. TSMC was een dissonant:

Samsung +0,8%

Alibaba: +2,4%

Baidu: +0,5%

Prosus-deelneming Tencent: +3,6%

TSMC: -2,1%

Wall Street eindigt verdeeld op volle cijfer- en Feddag

Wall Street was de dag afwachtend begonnen, met het oog op het Amerikaanse rentebesluit. Vlak nadat Powell had gezegd dat een renteverhoging niet aan de orde is, schoten de drie belangrijkste indices omhoog, maar al snel zakten ze weer in. De S&P500 en de Nasdaq eindigden iets lager. Alleen de Dow hield droge voeten:

Hier de slotstanden:

S&P 500: -0,3%

Dow Jones-index: +0,2%

Nasdaq: -0,3%

De Fed handhaafde gisteravond het belangrijkste Amerikaanse rentetarief op 5,25% tot 5,50%. Het was duidelijk dat de rente nog wel enige tijd hoog zal blijven, maar Fed-voorzitter Powell drukte speculaties over een renteverhóging de kop in. Het huidige tarief is volgens hem passend genoegd om de inflatie terug naar het hok te krijgen. Een uitgebreide analyse vindt u hier.

Er kwam een stortvloed van cijfers en deze pakten overwegend negatief uit. Vooral CVS Health (-16,8%) en Starbucks (-15,9%) werden op de grill gelegd. Maar ook Kraft Heinz (-6%), Yum Brands (dat u vast kent van Taco Bell, KFC en Pizza Hut, -4,2%) en Mastercard (-2%) kregen de handen niet op elkaar. De resultaten van DuPont (+8%) en Pfizer (+6,1%) oogstten weél lof.

Nabeurs belde maaltijdbezorger DoorDash aan om de cijfers door te geven. Een groter verlies dan verwacht en een tegenvallende outlook werd door beleggers niet gewaardeerd, waarop de koers in de nabeurshandel met 15,2% omlaag knalde.

En hé, een beursganger plus een schikking

Wall Street verwelkomde ook een beursganger: cruise operator Viking. Het bedrijf werd gewaardeerd op $10,3 miljard dollar en het is daarmee de grootste beursgang dit jaar. Het aandeel ging naar de beurs voor $24 en dat ligt aan de bovenkant van de afgegeven bandbreedte van $21 tot $25.

Johnson & Johnson deed een Philipsje: het bedrijf wil een schikking ter waarde van $6,5 miljard treffen in een claimzaak over talkpoeder, uitgesmeerd over 25 jaar. Het poeder zou asbest bevatten en hierdoor kankerverwekkend zijn, maar het concern blijft ontkennen. De eisers moeten er nog wel mee akkoord gaan.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een hogere opening tegemoet.

Een mixed bag in Azië vannacht.

De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) daalt iets naar 15,39.

De euro loopt ietsje op en noteert 1,0719 ten opzichte van de dollar.

De tienjaarsrente op Amerikaans staatspapier daalde na het rentebesluit van gisteren met 4 basispunten, maar er zijn er inmiddels weer 2 bij gekomen. 4,61% staat er nu op de borden. De Nederlandse doet 2,868%.

De goudprijs loopt zowaar op: 1,3% erbij tot $2.314 per troy ounce.

De olieprijzen zetten de glijvlucht in rap tempo voort. Voor een vat WTI betaalt u nu $79,52 (-2,6%!). Brent kost $83,94 per vat (-2,3%).



De bitcoin daalt nog iets verder naar $57.450,11.

De AEX opent naar verwachting 0,5% hoger

Nieuws, adviezen, shorts en agenda

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Diverse koersdoelverhogingen èn een adviesverhoging voor Philips na de schikking van maandag. Dit zijn de wijzigingen van de afgelopen twee dagen:

Unilever: naar 3.700 pence van 3.400 pence, maar advies blijft verkopen - Jefferies

Unilever: naar 4.500 pence van 4.300 pence maar advies blijft houden - DZ Bank

Fastned: naar €35 van €42, maar advies blijft kopen - Jefferies .

ASMI: naar €780 van €600 en kopen - Jefferies

Air France-KLM: naar €18 van €19,60, maar advies blijft kopen - UBS

Philips: naar €23 van €19, maar advies blijft houden - Morgan Stanley

Philips: naar €34 van €29 en kopen - Goldman Sachs

Philips: naar €32 van €23 en kopen - Barclays

Philips: naar €26,50 van €16 en verkoopadvies maakt plaat voor een houdadvies - UBS

Adyen: naar €1.700 van €1.400 en kopen - Citi Research

Agenda: Apple, Galapagos en Europese inkoopdata

Nadat de financiële markten gisteren de aandacht moesten besteden aan Amerikaanse kwartaalcijfers en het rentebesluit van de Fed, ligt het zwaartepunt vandaag bij de cijferseizoen. Er zijn vanmorgen al heel veel Nederlandse bedrijven aan de beurt geweest. Na de lunch volgt ConocoPhillips. Als de Nederlandse beurs zijn deuren heeft gesloten opent Universal Music Group (UMG) de boeken. Na sluiting van Wall Street komen Galapagos en Magnificent Seven-aandeel Apple nog door.

Het aandeel RELX gaat 41,8 pence ex-dividend.

De belangrijkste macro-economische cijfers zijn de Europese inkoopmanagersindices voor de industrie en de Amerikaanse handelsbalans. De inkoopdata uit andere landen waren wisselend. In de VS duidde de meting van S&P Global op stagnatie, terwijl de index van ISM was omgeslagen van groei naar krimp. Ook het Japanse cijfer was niet onverdeeld positief: een grotere krimp dan verwacht. Maar de Chinese index van S&P Global duidde juist op een groeiversnelling, al bleek uit de officiële meting dat het groeitempo wat wa gedaald.

Voorlopige cijfers uit de eurozone wezen uit dat de industrie iets harder was gekrompen, maar een groeiversnelling in de dienstensector maakte alles goed.

Hierbij de volledige agenda voor de rest van de dag:

09:00 RELX - 41,8 pence ex-dividend

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - April def. (VK)

13:00 ConocoPhillips - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 DuPont - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Handelsbalans - Maart (VS)

16:00 Fabrieksorders - Maart (VS)

18:00 Universal Music Group - Cijfers eerste kwartaal

22:00 Galapagos - Cijfers eerste kwartaal

22:30 Apple - Cijfers tweede kwartaal (VS)

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!