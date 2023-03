Futures wijzen op lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag lager van start, na de koersval op donderdag en in afwachting van het banenrapport.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd 0,4 procent in het rood, nadat Wall Street gisteren met circa 2 procent daalde.

Zorgen over de Amerikaanse SVB Financial Bank, onder meer gericht op financiering van startups in Silicon Valley, drukken ook vrijdag op het sentiment. De cryptomarkten leverden de afgelopen 24 uur stevig in.

De markt kjkt ook uit naar het Amerikaans banenrapport, dat een belangrijke rol zal spelen bij de beslissing van de Fed tijdens zijn beleidsvergadering later deze maand, net als de inflatiecijfers volgende week.

"Aandelen- en obligatieskoersen zouden kunnen stijgen als uit het rapport blijkt dat het aantal banen minder hard is gestegen dan verwacht", zei marktanalist Jack Janasiewicz van Natixis Investment Managers Solutions. "Al het gezeur over hogere rentes zou plotseling kunnen veranderen als de cijfers wat zwakker zijn", zei hij.



De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,853 procent en de euro/dollar op 1,0592. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0578 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0580 op de borden.

Olie werd 0,7 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

SVB Financial noteerde voorbeurs nog eens 45 procent lager, na donderdag al meer dan 60 procent gedaald te zijn. De bank meldde donderdag nieuwe aandelen te moeten moeten uitgeven in combinatie met de massale verkoop van bezittingen, tegen hoge kortingen.



De problemen bij SVB zetten druk op de financiële sector. JPMorgan Chase lijkt 1,2 procent lager van start te gaan, US Bancorp 2,5 procent en First Republic Bank 3,3 procent. Bank of America lijkt na de koersval op donderdag het verlies vandaag te kunnen beperken tot circa een half procent.

Oracle noteerde voorbeurs 4,7 procent lager na tegenvallende kwartaalcijfers.

DocuSign verloor 13,5 procent, zelfs nadat het softwarebedrijf voor elektronische handtekeningen meldde het afgelopen kwartaal winst te hebben geboekt, terwijl de omzet de verwachtingen overtrof.

Gap daalde 5,9 procent, nadat de kledingretailer over het afgelopen kwartaal een verlies rapporteerde dat groter was dan een jaar eerder. De omzet daalde met 6 procent tot 4,2 miljard dollar.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 1,9 procent lager op 3.918,32 punten. De Dow Jones index eindigde 1,7 procent in het rood op 32.254,86 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 2,1 procent tot 11.338,35 punten.