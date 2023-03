Snowflake duikt dieper in rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Snowflake

(ABM FN-Dow Jones) Snowflake is het afgelopen kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, maar boekte wel een hogere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van het softwarebedrijf. "Snowflake sloot fiscaal 2023 af met een omzetgroei op jaarbasis van 70 procent", benadrukte CEO Frank Slootman, "We zijn actief in een enorme en groeiende markt en geven prioriteit aan mogelijkheden die de kernmissie van de onderneming steunen en blijven op schema om onze doelstelling van een omzet van 10 miljard dollar in fiscaal 2029 te realiseren", voegde hij toe. Snowflake boekte het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 207,2 miljoen dollar, ofwel 0,64 dollar per aandeel, in vergelijking met 132,2 miljoen dollar, ofwel 0,43 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 383,8 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar naar 589,0 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. Over het hele fiscale boekjaar boekte Snowflake een verlies van 796,7 miljoen dollar op een omzet van 2,1 miljard dollar. Outlook Snowflake voorziet voor het lopende kwartaal een omzet van 568 tot 573 miljoen dollar, wat een omzetgroei op jaarbasis zou betekenen van 44 tot 45 procent. Het aandeel Snowflake noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 5,1 procent lager. Bron: ABM Financial News

