Berenberg haalt ABN AMRO van verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft woensdag het advies voor ABN AMRO verhoogd van Verkopen naar Houden, terwijl de koersdoelen voor zowel ABN als ING werd verhoogd. Voor ABN werd het koersdoel verhoogd van 9,50 naar 18,00 euro, terwijl voor ING het koersdoel van 13,00 naar 16,50 euro ging. De banken zullen volgens Berenberg profiteren van de hogere rentes, zonder dat dit ten koste gaat van de portefeuillekwaliteit. Sterke buffers en een hogere autonome kapitaalgeneratie zullen op hun beurt weer ruimte bieden voor het belonen van de aandeelhouders, zo stelden de analisten van Berenberg. ING blijft de favoriet van Berenberg in de Benelux en Noord-Europa. Er is volgens de analisten een opwaarts potentieel van 25 procent ten opzichte van het huidige koersdoel, omdat Berenberg met de taxaties voor de winst per aandeel 5 tot 10 procent boven de consensus uitkomen. Verder verwacht Berenberg dat ING in de komende drie jaar circa 45 procent van zijn marktkapitalisatie kan uitkeren aan aandeelhouders. ABN ging van de verkooplijst af, dankzij de verbeterde winstgevendheid en het zicht op een aantrekkelijke kapitaalteruggave. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.