Overname helpt Shell aan leidende positie op Zwitserse laadpalenmarkt

(ABM FN-Dow Jones) De Zwitserse dochter van energiebedrijf Shell heeft via de overname van Evpass een dominante positie verworven in de markt voor laadpalen in Zwitserland. Dit maakte het dochterbedrijf dinsdag bekend in een persbericht zonder financiële details.

Evpass is met laadpalen in 33 procent van de Zwitserse gemeenten aanwezig en heeft in totaal 3.000 laadpunten. Circa een derde van het totale netwerk valt onder het beheer van het bedrijf. Evpass heeft 50.000 abonnees.

Shell wil volgens het persbericht in 2025 wereldwijd ruim 500.000 laadpunten in beheer hebben. In 2030 moeten dat er meer dan 2,5 miljoen zijn.

In Europa zouden dit er nu 300.000 zijn.