'Wolters Kluwer overtreft verwachtingen'

(ABM FN-Dow Jones) Wolters Kluwer heeft de verwachtingen voor 2022 overtroffen, voorspelde aanhoudende groei in het nieuwe jaar en kondigde een groter dan verwachte aandeleninkoop aan. Dat stelde Morgan Stanley in reactie op de resultaten van het databedrijf voorbeurs. De Amerikaanse bank verwacht een gematigd positieve koersreactie van het aandeel dat een koersdoel van 129,00 euro een Overwogen advies heeft als defensieve kernbelegging. De omzet en de winst waren hoger dan verwacht in 2022. De voornaamste verrassing voor 2023 was dat Wolters Kluwer in alle vier divisie vergelijkbare autonome groei voorziet als in 2022, van per saldo 6 procent. Dat is veel beter dan de 3,8 procent van de analistenconsensus. De economische tegenwind zal dus geheel worden goedgemaakt door snellere groei bij de specialistische oplossingen en software-producten, concludeert Morgan Stanley. Aan de andere kant is de margeverwachting wel wat lager, tussen 26,1 en 26,5 procent, terwijl de analisten gemiddeld uitgaan van 26,5 procent. Dit kan worden verklaard door het ontbreken van de valutameevaller uit 2022 die in 2023 ontbreekt, aldus de analisten. De bank denk dat analisten hun winstverwachtingen per saldo gelijk houden op 4,35 euro per aandeel in 2023. Bron: ABM Financial News

