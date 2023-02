Europese Commissie bekijkt overname iRobot door Amazon - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De mededingingsautoriteiten van de Europese Unie bekijken de plannen van Amazon voor de overname ter waarde van 1,7 miljard dollar van iRobot. Dit schreef de Britse zakenkrant The Financial Times woensdag op basis van twee bronnen. In de Verenigde Staten bestonden al zorgen bij de Federal Trade Commission over de mogelijke deal als het ging om de positie in de markt die Amazon zou krijgen met Roomba binnen de gelederen. De waakzaamheid van de Europese Commissie is gericht op privacyzaken. Roomba is een stofzuigerrobot die beelden schiet als het in huis schoonmaakt. Amazon liet afgelopen zomer weten 61 dollar per aandeel iRobot te willen betalen. Bron: ABM Financial News

