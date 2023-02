Beursblik: NN Group ziet solvabiliteit dalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group zal donderdag een lager operationeel resultaat bekendmaken over de tweede helft van vorig jaar, door de verkoop van de vermogensbeheertak, terwijl een lagere solvabiliteit betekent dat er geen grote aandeleninkoop kan worden gedaan. Zo luidt een consensusverwachting van analisten die is ingezien door ABM Financial News. De analisten rekenen gemiddeld op een operationeel resultaat van 857 miljoen euro, tegen 917 miljoen euro een jaar eerder. Deze daling is het gevolg van het wegvallen van de vermogensbeheertak die werd verkocht aan Goldman Sachs. Ook Japan zou een lager resultaat neerzetten onder invloed van ongunstige regelgeving. Bij de banktak droogt de verkoop van nieuwe hypotheken vermoedelijk enigszins op. De hoeveel operationeel gegenereerd kapitaal zou op jaarbasis circa 9 procent dalen tot 780 miljoen euro. Dit was 899 miljoen in de eerste helft van 2022. De bulk van dit bedrag, namelijk 570 miljoen euro, komt naar verwachting van het Nederlandse levensverzekeringenbedrijf, dat het volgens de analisten een stuk beter deed dan een jaar eerder, dankzij de hogere rentestanden, evenals de Europese verzekeringstak. Het schadebedrijf en de Japanse levensverzekeringen deden het juist minder goed en bij de bank kelderde deze maatstaf van 49 naar 20 miljoen euro, verwachten analisten. De focus van de analisten ligt op de solvabiliteit: deze zou dalen van 196 procent halverwege vorig jaar naar 192 procent eind 2022. Eind derde kwartaal was deze juist nog gestegen naar 205 procent, maar de marktbewegingen in het vierde kwartaal waren naar verwachting erg ongunstig. Met een solvabiliteit onder de drempel van 200 procent zit een grotere aandeleninkoop dan het minimum van 250 miljoen euro niet in het vat. NN Group publiceert de resultaten donderdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.