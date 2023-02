Berenberg en Jefferies verlagen koersdoel Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Analisten van Berenberg en Jefferies hebben donderdag hun koersdoel voor Adyen verlaagd, na de cijfers van het fintechbedrijf op woensdag.

Jefferies verlaagde het koersdoel voor Adyen van 2.088 naar 1.677 euro, terwijl bij Berenberg het koersdoel van van 2.550 naar 1.950 euro ging. Beide banken handhaafden het koopadvies voor het aandeel.

Volgens analist Tammy Qiu van Berenberg schoot Adyen tekort met de marge, en was een neerwaartse bijstelling van de voorziene marges in 2023 een negatieve verrassing. Hierdoor zal Adyen pas in 2024 en 2025 de doelstellingen voor de operationele schuld en EBITDA-marge behalen, zo voorziet Berenberg.

Adyen is flink aan het investeren, maar dat is volgens Qiu geen teken dat het marktaandeel verliest of moeite heeft de concurrentie bij te houden.

"Het zal wel even duren voordat beleggers de halfjaarresultaten volledig hebben verwerkt", zo stelden analisten van Jefferies, die evenwel verwachten dat het dieptepunt in de eerste helft van dit jaar zal liggen. Zo wees Jefferies op de moeilijke vergelijkingsbasis vanwege de ontwikkelingen rond e-commerce, een economische groeivertraging en dollarzwakte. Hoewel de investeringen in personeel dit jaar meer in balans komen, zullen er ook lagere marges zijn. Hogere rente-inkomsten op deposito’s gestald bij de centrale banken zullen evenwel steun bieden aan de waardering van het aandeel, zo voorziet Jefferies.