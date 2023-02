'Sterke prestatie ABN Amro' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het vierde kwartaal sterk gepresteerd. Dit stelden analisten van Jefferies woensdag. "De resultaten in het vierde kwartaal waren ruim boven de verwachtingen, met een nettowinst van 332 miljoen euro waar 80 miljoen was verwacht door de consensus", zei analist Flora Bocahut van zakenbank Jefferies. En de meevaller is volgens Bocahut ook nog eens van hoge kwaliteit, wat vooral te danken is aan hogere rentebaten in combinatie met lagere kosten. Jefferies denkt dat de analistenconsensus voor 2023 op basis van de rapportage van vandaag iets omhoog kan. "De extra 0,67 euro dividend per aandeel en de 500 miljoen euro aandeleninkoop zijn goed voor ongeveer 8 procent van de marktkapitalisatie en zijn iets hoger dan verwacht", vulde Bocahut aan, die dan ook een positieve koersreactie verwacht. Jefferies heeft een Houden advies op ABN AMRO met een koersdoel van 14,60 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.