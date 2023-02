Dienstensector eurozone groeit weer

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector in de eurozone is in januari iets harder gegroeid dan aanvankelijk voorzien. Dit bleek vrijdag uit definitieve cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in januari uit op 50,8 tegen 49,8 in december. De voorlopige meting maakte melding van een index van 50,7.

De inkoopmanagersindex voor de industrie bleek woensdag in de definitieve meting te zijn gestegen van 47,8 in december naar 48,8 in januari.

De samengestelde index steeg hiermee van 49,3 naar 50,3, de hoogste stand in zeven maanden.

Na zes maanden van krimp, laat de eurozone weer een kleine groei zien aan het begin van 2023. "Mogelijk kan de eurozone een recessie ontlopen", aldus econoom Chris Williamson van S&P in een reactie. Het vertrouwen onder ondernemers is dan ook duidelijk gestegen, door lagere prijsdruk, minder verstoringen in de aanvoerketen en afnemende zorgen over de energieprijzen, dankzij subsidies en relatief warm weer. "Maar het is nog te vroeg om niet meer voor een recessie te vrezen", waarschuwde Williamson.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.

