InPost rolt pakketkluisjes uit in meer Europese steden

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost gaat zijn pakketkluisjes uitrollen in Rome, Barcelona en Manchester. Dit maakte het Poolse kluisjesbedrijf donderdagochtend bekend. De kluisjes komen in de buurt van het openbaar vervoer te staan en dit volgt op een eerdere samenwerking met Transport for London voor de plaatsing van kluisjes in Londen. Inmiddels zijn er op 60 plekken in de Britse hoofdstad kluisjes van InPost te vinden. "Ik heb trots op de samenwerkingen die we aangaan met de drie grote Europese steden", aldus CEO Rafal Brzoska. "Samen met onze partners maken we het gemakkelijker voor Europeanen om voor een duurzame verzending van pakketten te kiezen." Bron: ABM Financial News

