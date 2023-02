ING ziet voorzitter raad van commissarissen vertrekken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) ING ziet voorzitter van de raad van commissarissen, Hans Wijers, vertrekken. Dit maakte de bank donderdagochtend bekend. Vanwege persoonlijke redenen treedt Wijers in de tweede helft van dit jaar terug als voorzitter. Hij bekleedde deze rol sinds 2018. ING is al gestart met de voorbereidingen om een opvolger te benoemen. Bron: ABM Financial News

