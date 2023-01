UPS waarschuwt voor minder omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UPS heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar de winstverwachting overtroffen, maar waarschuwde voor 2023 voor minder omzet en een lagere marge. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de pakketbezorger. De omzet daalde afgelopen kwartaal met 2,7 procent tot 27,0 miljard dollar, hetgeen ook minder was dan de markt had verwacht. De omzet in de VS steeg met 3,1 procent tot 18,3 miljard dollar, vooral dankzij een prijsverhoging van ruim 7 procent. Maar de omzet bij de divisie International liep juist terug met 8,3 procent tot minder dan 5 miljard dollar en de omzet uit Supply Chain Solutions daalde zelfs met meer dan 18 procent tot onder de 4,9 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal bedroeg de nettowinst 3,5 miljard dollar, of 3,96 dollar per aandeel. Vorig jaar in dezelfde periode verdiende UPS 3,1 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel kwam 0,8 procent hoger uit op 3,62 dollar, wat een paar cent meer was dan de 3,59 dollar per aandeel die analisten volgens FactSet verwachtten. Heel 2022 Afgelopen jaar boekte UPS een 3,1 procent hogere omzet van net meer dan 100 miljard dollar. Dat was wel minder dan de circa 102 miljard dollar waarop de onderneming rekende. UPS besloot voor het veertiende jaar op rij het kwartaaldividend te verhogen, naar 1,62 dollar per aandeel. Outlook Voor 2023 rekent UPS op een omzet van 97,0 tot 99,4 miljard dollar. De aangepaste operationele winstmarge wordt ingeschat op 12,8 tot 13,6 procent. Dat was in 2022 13,8 procent. De investeringen raamt UPS dit jaar op circa 5,3 miljard dollar. Het aandeel UPS koerste dinsdag in de elektronische handel voorbeurs ruim een half procent hoger. Bron: ABM Financial News

